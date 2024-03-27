ساوثجيت: أكره إعادة اللاعبين إلى الأندية مصابين.. ونشعر بخيبة أمل بسبب ستونز

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

جون ستونز يحتفل بهدفه مع مانسشتر سيتي ضد ليستر سيتي

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا مستجدات إصابة جون ستونز مدافع الأسود الثلاثة ومانشستر سيتي.

وتعرض ستونز للإصابة في مباراة بلجيكا الودية التي أقيمت في ملعب ويمبلي، ليغادر الملعب في الدقيقة 10 ويشارك بدلا منه جو جوميز مدافع ليفربول.

وانتهت المباراة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي 2-2 في ملعب ويمبلي، وسجل ثنائية إنجلترا إيفان توني وجود بيلينجهام، بينما سجل يوري تيليمانس هدفي بلجيكا.

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وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتك: "نشعر بخيبة أمل إذا واجه جون ستونز مشكلة، يبدو أن إصابته في العضلة الضامة لذلك علينا أن ننتظر فقط ونرى".

وأضاف "ستونز انضم للمنتخب وهو لا يشارك لمدة أسبوعين، لذلك لا يعني ذلك أن الوضع صعب، لكنني أكره إعادة اللاعبين إلى أنديتهم مصابين".

ومن المنتظر أن يخرج جوسيب جوارديولا المدير الفني لمناشستر سيتي بتصريحات في المؤتمر الصحفي له للكشف عن موقف ستونز من مباراة أرسنال.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

منتخب إنجلترا جون ستونز ساوثجيت
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