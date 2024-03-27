رقم قياسي لـ كوبي ماينو مع إنجلترا.. وإشادة من بيلينجهام وساوثجيت

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - منتخب إنجلترا

أصبح كوبي ماينو ثالث أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يبدأ مباراة بشكل أساسي مع منتخب إنجلترا.

كوبي ماينو

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا

ولعب ماينو البالغ من العمر 18 عاما و342 يوما مباراة إنجلترا ضد بلجيكا وكان ضمن التشكيل الأساسي.

وانتهت المباراة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي 2-2 في ملعب ويمبلي، وسجل ثنائية إنجلترا إيفان توني وجود بيلينجهام، بينما سجل يوري تيليمانس هدفي بلجيكا.

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ويأتي ماينو في المركز الثالث بقائمة أصغر لاعبي مانشستر يونايتد عبر التاريخ مشاركة بشكل أساسي مع منتخب إنجتلرا.

ويعتبر دنكان إدواردز أصغر لاعب في هذه القائمة بعمر 18 عاما و183 يوما، وبعده في المركز الثاني ماركوس راشفورد بعمر 18 عاما و209 يوما.

وأشاد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بلاعبه عقب المباراة قائلا: "إنه يمنحنا صورة مختلفة للاعب الوسط عن أي لاعب آخر لدينا، نحن سعداء حقا بما فعله".

وأضاف "لا يمكن تصديق عمره حقا، صفاته موجودة ليراها الجميع، تلك القدرة على تحمل الضغط ومواجهة التحديات والتلاعب بالكرة في المناطق الضيقة".

من جانبه قال بيلينجهام عن زميله: "لقد كان جيدا في المباراة، الأمر صعب وأنا أتحدث كشخص عجوز هنا، لكني أعرف مدى صعوبة الأمر عندما تكون هناك ضجة حولك".

وأكمل "لذلك لا أريد صب الزيد على النار، لكنه بالتأكيد لاعب رائع وسيكون له مستقبل مذهل في مانشستر يونايتد وأتمنى أيضا مع إنجلترا".

إنجلترا كوبي ماينو
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