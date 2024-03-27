إجراء من طبيب الأهلي تجاه لاعبي الفريق الدوليين

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 13:13

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم - منتخب مصر أمام كرواتيا

تابع أحمد جاب الله طبيب الأهلي حالة جميع اللاعبين الدوليين في الفريق، وذلك بعد عودتهم من معكسر منتخب مصر والالتحاق ببعثة الفريق في مطار القاهرة للسفر إلى تنزانيا.

وحرص طبيب الأهلي على متابعة الحالة الطبية لكل اللاعبين الدوليين فور انضمامهم للفريق.

وأكد جاب الله عبر موقع ناديه أن حالة جميع اللاعبين الدوليين جيدة، وسيخضعون لبرنامج استشفائي اليوم الأربعاء.

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وذلك للتخلص من إجهاد مباراة مصر وكرواتيا ثم السفر مباشرة لى تنزانيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا بعد رحلة استمرت 6 ساعات من القاهرة إلى دار السلام.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وغادرت البعثة مطار القاهرة في ساعة متأخرة من فجر اليوم، وذلك بعدما اكتملت بانضمام اللاعبين الدوليين.

والتحق اللاعبين الدوليين ببعثة الأهلي في مطار القاهرة بعد نهاية مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر وهم: مصطفى شوبير – محمد هاني – أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد نبيل "كوكا" مروان عطية – محمد مجدي "أفشة".

وخسر منتخب مصر أمام كرواتيا بنتيجة 4-2، وسجل ثنائية الفراعنة كل من رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

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