بعد رحلة 6 ساعات.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 12:37

كتب : حسام نور الدين

وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا

وصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا بعد رحلة استمرت 6 ساعات من القاهرة إلى دار السلام.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

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وغادرت البعثة مطار القاهرة في ساعة متأخرة من فجر اليوم، وذلك بعدما اكتملت بانضمام اللاعبين الدوليين.

والتحق اللاعبين الدوليين ببعثة الأهلي في مطار القاهرة بعد نهاية مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر وهم: مصطفى شوبير – محمد هاني – أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد نبيل "كوكا" مروان عطية – محمد مجدي "أفشة".

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

كما شهدت القائمة عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيمبا
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