بمشاركة قندوسي.. تعادل مثير بين الجزائر وجنوب إفريقيا

تعادل منتخب الجزائر وديا مع ضيفه جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب نيلسون مانديلا في الجزائر.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا مع منتخب الجزائر.

تقدم منتخب الجزائر في الدقيقة 22 بهدف سجله المهاجم كريم بن زيه بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وجاء التعادل في الدقيقة 34 عن طريق ثيمبا زواني بمتابعة للكرة من أمام المرمى بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين عقب فقد ياسين براهيمي للكرة.

وأضاف زواني الهدف الثاني له ولجنوب إفريقيا في الدقيقة 45 بعد مرور رائع من ناحية اليمين ثم تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لم يستطع الحارس التصدي لها.

ودخل أحمد قندوسي المباراة بين الشوطين بدلا من محمد عمورة.

وجاء الدور على ياسين براهيمي ليسجل هدف تعادل الجزائر في الدقيقة 53 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى ليسددها بقوة.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا مرة أخرى في الدقيقة 65 بهدف سجله إلياس موكوانا بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وخادعت الحارس.

وأخيرا سجل ياسين بن زيه هدفه الثاني والثالث للجزائر في الدقيقة 70.