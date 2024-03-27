بركلات الترجيح.. تونس تحصد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر أمام نيوزيلندا

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

تونس ضد نيوزيلندا - عيسى العيدوني

حصد منتخب تونس المركز الثالث في بطولة عاصمة مصر الدولية الودية بعد التغلب على نيوزيلندا.

وفاز منتخب تونس على نيوزيلندا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 34 حصل منتخب نيوزيلندا على ركلة جزاء لكنها ضاعت بأقدام سارببريت سين.

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وشهدت المباراة مشاركة معتزم زدام لاعب المصري في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.

وتواجد ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي على مقاعد بدلاء تونس دون المشاركة في المباراة.

وفي ركلات الترجيح فاز منتخب تونس بنتيجة 4-2.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد الغندور، وهاني عبد الفتاح ويوسف البساطي، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا، والثنائي طارق مجدي وعمرو الشناوي للفيديو.

وتوج منتخب كرواتيا بلقب البطولة بعد التغلب على مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تونس نيوزيلندا كأس عاصمة مصر
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