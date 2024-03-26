أنياء سيئة لـ ليفربول ومانشستر سيتي.. إصابة روبيرتسون وجون ستونز

تعرض أندرو روبيرتسون ظهير أيسر ليفربول واسكتلندا للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية.

وغادر روبيرتسون المباراة في الدقيقة 37 من الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن روبيرتسون تعرض للإصابة في كاحل القدم.

وحتى الآن لم يتم تحديد مدى إصابة اللاعب.

على جانب آخر تعرض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده إنجلترا ضد بلجيكا.

وخرج ستونز من الملعب مبكرا في الدقيقة 10 وشارك بدلا منه جو جوميز مدافع ليفربول.

يأتي ذلك في ظل المنافسة المشتعلى على صدارة الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 64 نقطة، ويأتي بعده ليفربول بنفس الرصيد، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.