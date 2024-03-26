تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يبدأ أكرم توفيق في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويجلس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء بعد عودته إلى قائمة المنتخب عقب خروجه لظروف طارئة.

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ويعوض أكرم توفيق غياب إمام عاشور في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية - - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.

الهجوم: مصطفى محمد

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون مقابل.

بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.

بينما دكة البدلاء كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - محمد عواد

الدفاع: أحمد رمضان - أحمد حجازي - محمد شكري

الوسط: حمدي فتحي - أحمد نبيل "كوكا" - مصطفي شلبي - مصطفي فتحي

الهجوم: محمد شريف - أحمد عاطف - محمد الشامي

وخرج القائمة مصطفى شوبير بالإضافة إلى إمام عاشور المصاب.

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