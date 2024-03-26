حجازي: كأس عاصمة مصر فرصة لاستعادة ثقة الجمهور.. وحسام حسن مدرب رائع

يرى أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي اتحاد جدة أن بطولة كاس عاصمة مصر فرصة جيدة لاستعادة ثقة الجمهور بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في العاشرة مساء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهائي البطولة.

وقال حجازي في حوار عبر موقع فيفا الرسمي: "بطولة كأس عاصمة مصر ضمن سلسلة فيفا فرصة للقاء منتخبات ذات فلسفة مختلفة وإعداد قوي للبطولات الكبرى القادمة".

وأضاف "استضافة البطولة يؤكد أهمية مصر القارية والعالمية ويظهر براعتها في تنظيم البطولات الناجحة وشعبها الشغوف بكرة القدم".

وشدد "البطولة فرصة لتعويض الجماهير واستعادة ثقتهم بعد أن أصبح الفريق تحت قيادة حسام حسن، أحد أساطير كرة القدم المصرية. إنه مدرب رائع مثلما كان لاعبا، ودائما ما يحفز اللاعبين بطريقة مثالية".

وتابع "الحظ وقف في طريق تأهل مصر لكأس العالم 2022 عندما خسرنا بركلات الترجيح أمام السنغال لقد بذلنا جهدا كبيرا وكان الحلم قريبا".

وأتم "نحن نعمل الآن على تأمين مكان في كأس العالم 2026، ونحن مستعدون لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو من أجل تحقيق هذا الهدف".

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

وفازت مصر على نيوزيلاندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فيما انتصر منتخب كرواتيا على نظيره التونسي بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في المباراة النهائية، فيما يواجه منتخب تونس نظيره النيوزيلندي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.