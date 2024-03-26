تقرير مغربي: 10 تُهم تهدد رئيس الوداد بالسجن لمدة طويلة

بات سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي الموقوف مهددا بالسجن لمدة طويلة.

وكانت الجهات الأمنية المغربية قد ألقت القبض على الناصري في قضية الاتجار بالمخدرات المعروفة بـ"إسكوبار الصحراء".

وبحسب صحيفة "الأحداث" المغربية، فغن سعيد الناصري رئيس الوداد الموقوف تم توجيه 10 تهم له خلال التحقيقات التي أجريت لدى محكمة الاستئناف وبات مهددا بالسجن لمدة طويلة.

وأوضحت التقارير أن الناصري تم توجيه التهم التاليه له:

1- التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي المغربي.

2- ‏المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 مايو 1974.

3- النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.

4- حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

5- إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي.

6- تزوير أوراق بنكية واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.

7- جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

8- جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرز ثلاث مرات و 221 من - مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

9- جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح.

10- جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني المغربي.

وحقق الناصري نجاحات كبيرة مع الوداد أبرز الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين قبل دخوله في هذه الأزمة الكارثية.

وتأتي أزمة رئيس الوداد في الوقت الذي يعاني فيه الفريق خلال الموسم الحالي من تراجع كبير في النتائج.

ويتولى إدارة الوداد لجنة مؤقتة بقيادة عبد الحميد برناكي التي تسعى لتصحيح مسار الفريق.

ويملك الوداد 37 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس بالدوري المغربي، وتتبقى 6 جولات في عمر المسابقة.

وفشل الوداد في التأهل لربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته.

بينما تأهل من المجموعة أسيك أبيدجان الإيفواري وسيمبا التنزاني إلى الدور ربع النهائي.

وحسم سيمبا المركز الثاني على حساب الوداد بأفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين.