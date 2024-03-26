خدمة في الجول - مواعيد الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام كرواتيا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن توفير وزارة النقل لحافلات مجانية لنقل الجمهور لحضور نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في العاشرة مساء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهائي البطولة.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المواجهة بين مصر ونيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

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وتوفر وزارة النقل حافلات مجانية لنقل الجمهور لحضور نهائي كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا.

وستتحرك الحافلات 5:00 مساء، وستكون بداية حفل الختام 8:30 مساء، وبداية المباراة 10:00 مساء.

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

وفازت مصر على نيوزيلاندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فيما انتصر منتخب كرواتيا على نظيره التونسي بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في المباراة النهائية، فيما يواجه منتخب تونس نظيره النيوزيلندي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

مصر كرواتيا كأس عاصمة مصر
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