المتحدث باسم سيمبا: سنتأهل تلك المرة على حساب الأهلي.. ولا يمكن إيقاف جماهيرنا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

كلاوتس تشاما - سيمبا - ماشوجا

شدد أحمد علي المتحدث الإعلامي لنادي سيمبا على ثقته بمرور فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني.

وقال علي عبر حساب النادي على موقع إكس: "الأهلي فريق كبير ولديه خبرة كبيرة ولكن على الرغم من ذلك سنتأهل تلك المرة لنصف النهائي، هي مباراة حياة أو موت وإن شاء الله سنحقق الفوز".

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وتابع "بخبرة المدرب عبد الخالق بن شيخة نؤمن أنه سيقودنا لنصف النهائي ولا أحد في هذا العالم بإمكانه إيقاف جماهير سيمبا عندما تريد شيء ما، لنتحد ونفعل كل شيء ممكن لنحقق أهدافنا".

وفي حالة وصول الأهلي إلى نصف النهائي سيلعب مباراة الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وسيستمر الأمر ذاته في حالة تأهل الأحمر إلى نهائي البطولة، فسيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وإذا تمكن الأهلي من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيلعب مباراة الإياب على ملعبه لأول مرة منذ عام 2013 عندما لعب ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أي منذ 11 عاما.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيمبا
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