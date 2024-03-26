رايس: ستونز لا يعرف الفريق الذي سيلعب ضده الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 13:00

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

كشف ديكلان رايس لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا عن ردة فعله عقب معرفته بارتداء شارة قيادة منتخب بلاده.

ديكلان رايس

النادي : أرسنال

أرسنال

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة لمواجهة بلجيكا اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي وديا.

وسيرتدي رايس شارة قيادة المنتخب للمرة الأولى خلال مسيرته.

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وقال رايس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أن أكون قائد منتخب إنجلترا في مشاركتي الـ 50 على ملعب ويمبلي أمام عائلتي وأصدقائي يعد شرفا كبيرا".

وواصل "عندما أخبرني جاريث ساوثجيت بالأمر فقد القدرة على الكلام".

وأكمل "لقد نضجت كثيرا كلاعب وشخص منذ انضمامي أول مرة للفريق ومع مرور الوقت لعبت مباريات أكثر ومنها في بطولات مهمة واستمتعت بكل لحظة".

وتابع "الأسبوع الماضي رأيت جون ستونز ولم يكن يعرف إنه سيلعب ضدنا الأسبوع المقبل، لقد أخبرته إن هناك مباراة كبيرة الأسبوع المقبل فقال لي ضد من قبل أن أخبره إننا سنواجه بعضنا في الدوري".

وأضاف "أعرف إنه يركز على كل مباراة ثم الأخرى وأتفهم ذلك".

وكان منتخب إنجلترا قد لعب ودية أولى ضد البرازيل انتهت بخسارته بهدف دون مقابل.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بيورو 2024 بجانب كل من سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

أرسنال ديكلان رايس
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