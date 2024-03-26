كهربا يكشف لأول مرة تفاصيل ترك الأهلي وحضور زفاف شقيقته

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لأول مرة كواليس تركه لمعسكر فريقه لحضور حفل زفاف شقيقته والحديث مع مارسيل كولر مدرب الفريق.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كولر عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أستطيع ترك الأهلي لأي سبب والجمهور يعرف ذلك جيدا، ولكن هذه هي شقيقتي الوحيدة وحفل الزفاف تم تأجيله لمدة 4 شهور وتم تحديد الموعد قبل فترة وكنت أتوقع أن الفريق سيحسم التأهل من دور المجموعات مبكرا والمباراة ستكون تحصيل حاصل ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "تحدثت مع زملائي في الفريق وأخبرتهم ثم تحدثت مع كولر وتقبل الأمر لكنه لم يوافق، ثم تحدثت معه في اليوم التالي ووافق لكنه أخبرني أن عودتي للفريق ستكون من الطريق الصعب ويجب أن أبذل الكثير من الجهد حتى أدخل الفريق مرة أخرى".

وواصل "عندما قال كولر إنني رقم 3 في هجوم الأهلي شعرت بالسعادة حتى أجتهد أكثر في التدريبات وسوف أمازحه في هذا الأمر ولكن ليس الآن".

وشدد "بالنسبة لي أنا أفضل لاعب في مركزي في مصر".

وأكمل "في الأهلي أنا أسجل أهداف تؤدي إلى بطولات، في الزمالك كنت أسجل الأهداف ولكن لا نفوز ببطولات كثيرة".

وأكد "فوجئت بعدم استدعائي لمنتخب مصر وعلاقتي جيدة بالتوأم حسام وإبراهيم، وسوف أجتهد للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة وأنا جاهز للعب في أي مركز".

وأتم تصريحاته "أريد ختام حياتي في الأهلي ولكن إذا تلقيت عرضا يليق بالنادي ووافق عليه النادي سوف أرحل ولكن إذا أخبرني النادي أنه يرفض رحيلي سوف أستمر مع الفريق بكل ترحيب".