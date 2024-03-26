كهربا يكشف لأول مرة تفاصيل ترك الأهلي وحضور زفاف شقيقته

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 02:29

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي قبل مباراة فلومينينسي - كهربا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لأول مرة كواليس تركه لمعسكر فريقه لحضور حفل زفاف شقيقته والحديث مع مارسيل كولر مدرب الفريق.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كولر عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أستطيع ترك الأهلي لأي سبب والجمهور يعرف ذلك جيدا، ولكن هذه هي شقيقتي الوحيدة وحفل الزفاف تم تأجيله لمدة 4 شهور وتم تحديد الموعد قبل فترة وكنت أتوقع أن الفريق سيحسم التأهل من دور المجموعات مبكرا والمباراة ستكون تحصيل حاصل ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "تحدثت مع زملائي في الفريق وأخبرتهم ثم تحدثت مع كولر وتقبل الأمر لكنه لم يوافق، ثم تحدثت معه في اليوم التالي ووافق لكنه أخبرني أن عودتي للفريق ستكون من الطريق الصعب ويجب أن أبذل الكثير من الجهد حتى أدخل الفريق مرة أخرى".

أخبار متعلقة:
كهربا: تعمدت تأخير سداد غرامة الزمالك.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر بعد مغادرته.. حجازي يعود للانضمام لمعسكر مصر مرة أخرى كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش".. وعلاقتي انقطعت مع شيكابالا

وواصل "عندما قال كولر إنني رقم 3 في هجوم الأهلي شعرت بالسعادة حتى أجتهد أكثر في التدريبات وسوف أمازحه في هذا الأمر ولكن ليس الآن".

وشدد "بالنسبة لي أنا أفضل لاعب في مركزي في مصر".

وأكمل "في الأهلي أنا أسجل أهداف تؤدي إلى بطولات، في الزمالك كنت أسجل الأهداف ولكن لا نفوز ببطولات كثيرة".

وأكد "فوجئت بعدم استدعائي لمنتخب مصر وعلاقتي جيدة بالتوأم حسام وإبراهيم، وسوف أجتهد للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة وأنا جاهز للعب في أي مركز".

وأتم تصريحاته "أريد ختام حياتي في الأهلي ولكن إذا تلقيت عرضا يليق بالنادي ووافق عليه النادي سوف أرحل ولكن إذا أخبرني النادي أنه يرفض رحيلي سوف أستمر مع الفريق بكل ترحيب".

الأهلي كهربا الدوري المصري مارسيل كولر
نرشح لكم
كهربا: تعمدت تأخير سداد غرامة الزمالك.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش".. وعلاقتي انقطعت مع شيكابالا تحرك لمدة 10 دقائق.. تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي مران الزمالك - زيزو يواصل التأهيل وظهور الونش الزمالك: زيزو قريب من اللحاق بمواجهتي مودرن فيوتشر.. وموقف روقا ونداي عضو اتحاد الكرة: أحيانا تنتهي مسيرة لاعبي الدرجة الثالثة والرابعة بسبب الإصابات
أخر الأخبار
كهربا يكشف لأول مرة تفاصيل ترك الأهلي وحضور زفاف شقيقته 13 دقيقة | الدوري المصري
كهربا: تعمدت تأخير سداد غرامة الزمالك.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر 17 دقيقة | الدوري المصري
بعد مغادرته.. حجازي يعود للانضمام لمعسكر مصر مرة أخرى ساعة | الكرة المصرية
كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش".. وعلاقتي انقطعت مع شيكابالا ساعة | الدوري المصري
تحرك لمدة 10 دقائق.. تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت ساعة | الكرة المصرية
بطولة الجزائر للشباب.. تونس تتوج باللقب بالتعادل مع مصر واحتفال على طريقة صلاح ساعة | الكرة المصرية
ريليفو: برشلونة منقتح لبيع مدافعه السنغالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السنغالي أدالبير ديوف حكما لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8