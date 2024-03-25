طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة

الإثنين، 25 مارس 2024 - 23:15

كتب : حسام نور الدين

منتخب مصر - إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي مستجدات حالة إمام عاشور لاعب الفريق بعدما خضع لجراحة في الكتف.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال جاب الله عبر موقع ناديه: "حالة إمام عاشور مستقرة للغاية بعد الجراحة".

وأضاف "اللاعب حصل على راحة لمدة أسبوع يبدأ بعدها برنامج التأهيل في الجيم والملعب وفقا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه للعودة للتدريبات بصورة طبيعية".

أخبار متعلقة:
"تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه" الأهلي يعلن جراحة ناجحة لـ إمام عاشور الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موعد جراحة إمام عاشور.. ومدة الغياب المتوقعة

وأردف "الجراحة التي خضع لها إمام عاشور تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب والتي سيتم تحديدها على ضوء البرنامج التأهيلي في الأيام المقبلة".

وكان إمام عاشور أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليا.

ومن المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابته.

الأهلي الدوري المصري إمام عاشور
نرشح لكم
مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي مران الزمالك - زيزو يواصل التأهيل وظهور الونش الزمالك: زيزو قريب من اللحاق بمواجهتي مودرن فيوتشر.. وموقف روقا ونداي عضو اتحاد الكرة: أحيانا تنتهي مسيرة لاعبي الدرجة الثالثة والرابعة بسبب الإصابات رئيس مودرن فيوتشر: ننتظر قرارا بنقل رفعت إلى القاهرة نادر شوقي: ما حدث لـ رفعت رسالة من الله لكي يعمل الكل بشكل صحيح كهربا: لا يوجد شرخ في علاقتي مع كولر.. وهذا أغلى هدف في مسيرتي مران الأهلي - انتظام جزئي لـ الشحات.. وبرنامج تأهيلي لثلاثي الفريق قبل لقاء سيمبا
أخر الأخبار
المتألق في المونديال دائما.. أوتشوا يرحل من ساليرنيتانا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدو يختار بين ميسي وكريستيانو.. والأفضل في العالم ومدربه المفضل 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة 42 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي 52 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - زيزو يواصل التأهيل وظهور الونش 58 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة كرواتيا.. ماذا فعلت مصر في 69 مباراة سابقة ضد منتخبات أوروبا ساعة | تقرير في الجول
إيقاف جابرييل باربوزا للغش في اختبار المنشطات ساعة | الكرة الأوروبية
دي ليخت: أشعر بالندم لانتقادي فان جال لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8