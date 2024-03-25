طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي مستجدات حالة إمام عاشور لاعب الفريق بعدما خضع لجراحة في الكتف.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال جاب الله عبر موقع ناديه: "حالة إمام عاشور مستقرة للغاية بعد الجراحة".

وأضاف "اللاعب حصل على راحة لمدة أسبوع يبدأ بعدها برنامج التأهيل في الجيم والملعب وفقا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه للعودة للتدريبات بصورة طبيعية".

وأردف "الجراحة التي خضع لها إمام عاشور تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب والتي سيتم تحديدها على ضوء البرنامج التأهيلي في الأيام المقبلة".

وكان إمام عاشور أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليا.

ومن المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابته.