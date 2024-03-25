خبر في الجول - الزمالك يتلقى الموافقة الأمنية لعدد الجمهور أمام فيوتشر في الكونفدرالية ذهاب وإيابا

تلقى نادي الزمالك الموافقة الأمنية لعدد الجمهور المقرر حضوره لمباراتي مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر في دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حصل على الموافقة الأمنية لحضور 15 ألف مشجعا لمباراة الذهاب التي تقام على استاد السلام.

كما حصل الأبيض على الموافقة لحضور 30 ألف مشجعا لمباراة العودة التي تقام في استاد القاهرة.

ويلعب الزمالك ضد مودرن فيوتشر يوم الأحد 31 مارس الجاري في الذهاب، ثم تقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل في استاد القاهرة.

وتم تأجيل مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري المصري التي كان من المقرر لها بين مباراتي فيوتشر في الكونفدرالية.