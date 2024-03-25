سكاي: بايرن يضع خطة بديلة في حالة فشل التعاقد مع تشابي ألونسو

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن ميونيخ وضع خطة بديلة في حالة عدم نجاحه في إقناع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن بتدريب الفريق البافاري الموسم المقبل.

وأفاد تقرير سكاي يوم الاثنين أنه في حالة عدم نجاح بايرن ميونيخ في التعاقد مع تشابي ألونسو لخلافة توماس توخيل فإن التعاقد مع روبرتو دي زيربي هو الخطة البديلة.

وذكر التقرير أن البالغ من العمر 44 عامًا هو أحد المرشحين لتدريب نادي بايرن ميونخ إذا لم تنجح إدارة البافاري في إقناع ألونسو.

وأشار التقرير إلى أن ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن هو أحد أكبر المعجبين قدرات دي زيربي التدريبية.

ويتولى دي زيربي تدريب برايتون منذ الموسم الماضي.

من جهته، يعلم دي زيربي باهتمام بايرن به لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، حسب التقرير.

يذكر أن فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن قد أوضح أن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق سيستمر خلال الموسم المقبل.

قبل أيام، قال كارو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ألونسو لديه عقد حتى 2026 وليس هناك سبب للشك في بقائه هنا".

وأتم "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما سيحدث، لكن لدي ثقة كبيرة، ولدينا علاقة جيدة".

وذكرت تقارير عديدة أن ألونسو هو المرشح الأبرز لخلافة توخيل في بايرن ميونيخ نهاية الموسم، فيما ربطته تقارير أخرى بخلافة يورجن كلوب في ليفربول.

تعليق ألونسو

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي لأحد مباريات فريقه: "ربما لديكم أسئلة حول مستقبلي، ولكن آسف، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله".

وأضاف "هل سأكون مدرب باير ليفركوزن الموسم المقبل؟ في الوقت الحالي أفترض ذلك".

وواصل "لا أشعر أن هذه الأنباء قد تزعزع مسيرة ليفركوزن الجيدة هذا الموسم، بالنسبة لي هذه ليست مشكلة. لا يوجد أي تشتيت في الوقت الحالي. نحن في قمة التركيز".

وأكمل البالغ من العمر 42 عاما "هل سأكمل عقدي مع ليفركوزن؟ في الوقت الحالي أنا المدرب وهذا أمر مؤكد".

وأردف "فيما يتعلق بالمستقبل، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله. سنرى، من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول مستقبلي، ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ذلك".

وأنهى "هل اتصل بي أحد من بايرن؟ أتفهم السؤال، لكن مرة أخرى، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله، لذا فهذه مجرد اجتهادات".

وأكدت الشبكة أن نادي بايرن ميونيخ استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو.

لكن ألونسو يركز مع باير ليفركوزن في الوقت الحالي بنسبة 100%، ويخطط لتدريب بايرن الموسم المقبل بنسبة 100%، حسب التقرير.

منذ فترة، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن هناك بندا في عقد المدرب الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم وفسخ عقده تلقائيا في حالة موافقته.

ولعب البالغ من العمر 42 عاما لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

ويحتل باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ الوصيف.

قبل أسابيع، كشفت صحيفة آس الإسبانية عن إعجاب إدارة برشلونة بالمدرب روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون.

وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.