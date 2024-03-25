أتليتكو مدريد يمدد عقد قائده
الإثنين، 25 مارس 2024 - 20:10
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الاثنين تمديد عقد قائده كوكي لموسم جديد.
وكان عقد كوكي مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأفاد أتليتكو مدريد في بيان: "سيواصل قائدنا كوكي الدفاع عن ألوان الروخي بلانكوس لموسم جديد".
وأضاف البيان "ينص العقد الجديد للقائد على تجديده سنويا بالاتفاق في نهاية كل موسم".
Did we made it? We did it ❤️🤍 pic.twitter.com/tv3t0zbzbZ— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 25, 2024
وربطت بعض التقارير اللاعب المخضرم بالانتقال للدوري السعودي.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب وافق على تخفيض راتبه من أجل البقاء مع أتليتكو مدريد.
كوكي لعب 626 مباراة بقميص أتليتكو مدريد على مدار 15 عاما.
وتوج مع الفريق بـ8 ألقاب، بواقع 2 دوري إسباني و1 كأس ملك إسبانيا و1 سوبر إسباني، و2 دوري أوروبي و2 سوبر أوروبي.
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أتليتكو مدريد يمدد عقد قائده 7 دقيقة | الدوري الإسباني