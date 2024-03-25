مبابي يرد على تلميحات تشواميني حول انتقاله قريبا لإسبانيا

الإثنين، 25 مارس 2024 - 19:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

علق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على التصريحات التي ألمح فيها زميله في منتخب فرنسا أوريلين تشواميني إلى قرب انتقاله للعب في الدوري الإسباني.

مبابي أعلن رحيله من سان جيرمان في نهاية هذا الموسم، فيما أشارت العديد من التقارير إلى أنه سيلعب الموسم المقبل في صفوف ريال مدريد.

وقال مبابي مازحا في مؤتمر صحفي: "تصريح تشواميني بأن الإسبان سيروني كثيرا؟ لقد واجهنا ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا وسنواجه برشلونة في ربع النهائي ومن المحتمل أن نواجه أتليتكو مدريد في نصف النهائي".

أخبار متعلقة:
مدرب كرواتيا: نستهدف التتويج بكأس عاصمة مصر في مؤتمر صحفي.. فينيسيوس يجهش بالبكاء بسبب كثرة الأسئلة عن العنصرية تقرير: مدرب جنوب إفريقيا يقترب من قيادة منتخب تونس رودري جاهز لمواجهة البرازيل رغم غيابه عن تدريبات إسبانيا لأسباب عائلية

قبل أيام، قال تشواميني لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد إن الإسبان سيدركون مدى عظمة زميله بالمنتخب كيليان مبابي عندما يرونه بشكل يومي.

وقال تشواميني عبر قناة TF1: "خسارتنا بتلك الطريقة أمام جماهيرنا كان مؤلما ولكن سنستمر بالإيمان بأنفسنا ويجب علينا أن نعود للقيام من جديد".

وأَضاف "الناس في إسبانيا يعرفون كيليان مبابي جيدا ولكن عندما يرونه بشكل يومي سيدركون مدى عظمته كلاعب".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وسط الكثير من التأكيدات من الصحافة في أوروبا حول عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق واتفافه مع ريال مدريد على ضمه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا بالصيف المقبل.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانل كل من هولندا والنمسا وفريق آخر سيتحدد عن طريق الملحق.

ريال مدريد باريس سان جيرمان فرنسا كيليان مبابي أورلين تشواميني
نرشح لكم
أتليتكو مدريد يمدد عقد قائده موندو ديبورتيفو: أراوخو يقترب من التجديد مع برشلونة باللون البنفسجي.. ريال مدريد يعلن قميصه الرابع للموسم الحالي كروس: سأقرر مستقبلي خلال شهر أو شهرين.. ولا أعرف أين سيلعب مبابي سكاي: مهلة من بايرن لـ ديفيز للرد على عرض تجديد عقده دايلي ميل: مانشستر يونايتد يراقب موهبة برشلونة السنغالية كانسيلو يتحدث عن التحرر بعد إعلان تشافي رحيله.. ومبابي من أفضل 3 لاعبين بالعالم فينيسيوس: هذا ما يجب أن يفعله إندريك مع ريال مدريد
أخر الأخبار
أتليتكو مدريد يمدد عقد قائده 8 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: نوتنجهام يقرر الاستئناف ضد خصم 4 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي يرد على تلميحات تشواميني حول انتقاله قريبا لإسبانيا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مدرب جنوب إفريقيا يقترب من قيادة منتخب تونس ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب كرواتيا: نستهدف التتويج بكأس عاصمة مصر 2 ساعة | منتخب مصر
في مؤتمر صحفي.. فينيسيوس يجهش بالبكاء بسبب كثرة الأسئلة عن العنصرية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رودري جاهز لمواجهة البرازيل رغم غيابه عن تدريبات إسبانيا لأسباب عائلية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خطوة جريئة من منتخب إنجلترا للتوعية بأعراض مرض ألزهايمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت