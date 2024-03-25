مبابي يرد على تلميحات تشواميني حول انتقاله قريبا لإسبانيا

علق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على التصريحات التي ألمح فيها زميله في منتخب فرنسا أوريلين تشواميني إلى قرب انتقاله للعب في الدوري الإسباني.

مبابي أعلن رحيله من سان جيرمان في نهاية هذا الموسم، فيما أشارت العديد من التقارير إلى أنه سيلعب الموسم المقبل في صفوف ريال مدريد.

وقال مبابي مازحا في مؤتمر صحفي: "تصريح تشواميني بأن الإسبان سيروني كثيرا؟ لقد واجهنا ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا وسنواجه برشلونة في ربع النهائي ومن المحتمل أن نواجه أتليتكو مدريد في نصف النهائي".

💬 Kylian Mbappé sur la déclaration d'Aurélien Tchouaméni : « Il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad, on va jouer le Barça. Si on passe, on peut jouer aussi l'Atlético de Madrid. Ils vont me voir plus souvent » pic.twitter.com/Ss3kwZpenq — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2024

قبل أيام، قال تشواميني لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد إن الإسبان سيدركون مدى عظمة زميله بالمنتخب كيليان مبابي عندما يرونه بشكل يومي.

وقال تشواميني عبر قناة TF1: "خسارتنا بتلك الطريقة أمام جماهيرنا كان مؤلما ولكن سنستمر بالإيمان بأنفسنا ويجب علينا أن نعود للقيام من جديد".

وأَضاف "الناس في إسبانيا يعرفون كيليان مبابي جيدا ولكن عندما يرونه بشكل يومي سيدركون مدى عظمته كلاعب".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وسط الكثير من التأكيدات من الصحافة في أوروبا حول عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق واتفافه مع ريال مدريد على ضمه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا بالصيف المقبل.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانل كل من هولندا والنمسا وفريق آخر سيتحدد عن طريق الملحق.

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