كارباخال: سنستخدم جميع الأسلحة الممكنة لإيقاف فينيسيوس ورودريجو

شدد داني كارباخال لاعب منتخب إسبانيا على أنه سيستخدم جميع الأسلحة الممكنة لإيقاف زميليه في ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو.

داني كارباخال النادي : ريال مدريد إسبانيا

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة البرازيل وديا غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كارباخال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه المواجهة ستكون مثالية للحرب ضد العنصرية، ونحن نساعد فينيسيوس قدر الإمكان لمواجهة الأمر داخل غرف خلع الملابس".

واستمر "أتمنى أن لا أتعرض للإصابة، هذا الموسم كنت متواجد دائما في قائمة إسبانيا ولم أغب وكان من أقدم واحد من أفضل مواسمي على الإطلاق وفي النهاية أنا واحد من ضمن 50 لاعب يمكنهم المشاركة في اليورو".

وتابع "لقد تأهلنا لليورو بعد تصفيات جيدة جدا ولكن خسرنا من كولومبيا المنتخب الذي لم يحسر منذ 17 أو 18 مباراة والمدرب جرب اللاعبين الجدد ولكننا بإمكاننا أن نكون مرشحين لليورو ولنا مثال في إيطاليا".

وأكمل "سنحاول استخدام جميع الأسلحة الممكنة لإيقاف فينيسيوس ورودريجو، وعندما تلعب ضد لاعب مثل فينيسيوس من غير الممكن الحصول على تعليمات واضحة سوى أن تقترب منه ولا تعطيه المساحة وأن تماطل حتى تحصل على المساعدة".

وشدد "لا أعتقد أن إسبانيا دولة عنصرية وأعتقد أن لدينا نسبة كبيرة من الاندماج في المجتمع، أنا أتيت من ليجانيس وترعرعت مع أطفال من دول مختلفة ولكن لسوء الحظ هناك أشخاص يذهبون لمشاهدة كرة القدم للتنفيس عن غضبهم وهناك بعض التعليقات التي قد تؤذي".

وعن حجزه المقعد الأساسي كظهير أيمن للمنتخب قال: "لا على الإطلاق، أنا هنا لتقديم الإضافة وفي النهاية تحصل على البطولات عندما نكون جميعا بنفس الاتجاه".

وواصل "لقد فاجئني فينيسيوس كثيرا وتطوره كان مذهلا لأنه تلقى الكثير من الانتقادات التي يمكن لبعض اللاعبين عدم تخطيها وأصبح الآن من قادتنا".

وكان منتخب إسبانيا قد خسر مباراته الأولى ضد كولومبيا بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز منتخب البرازيل على إنجلترا في ملعب ويمبلي.