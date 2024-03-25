هاري كين يسابق الزمن للحاق بمواجهة دورتموند

الإثنين، 25 مارس 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

ذكرت جريدة بيلد أن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ يسابق الزمن للحاق بمواجهة بروسيا دورتموند.

ويحل دورتموند ضيفا على بايرن في قمة الدوري الألماني يوم السبت المقبل، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

يوم الأحد، أفاد نادي بايرن ميونيخ أن مهاجمه الإنجليزي هاري كين عاد مبكرا من معسكر منتخب بلاده إلى ميونيخ بسبب الإصابة.

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وتدرب كين مع بايرن يوم الاثنين بشكل منفرد.

وأوضح تقرير بيلد أن كين يحاول التعافي من الإصابة، ويسعى للحاق بالمباراة المرتقبة.

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منتخب إنجلترا خسر وديا على يد البرازيل بهدف دون مقابل خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس ويلعب ودية أخرى أمام بلجيكا يوم الثلاثاء.

وأوضح النادي في بيان: "سيعود هاري كين إلى ميونيخ من المنتخب الإنجليزي في وقت أبكر مما هو مخطط له لمواصلة علاجه".

وأضاف البيان "لقد أكد ذلك جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا مساء السبت بعد هزيمة الأسود الثلاثة 1-0 في مباراة ودية أمام البرازيل على ملعب ويمبلي".

ولم يتم ضم كين إلى تشكيلة الإنجليز لمواجهة البرازيل بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة دارمشتات قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت الأسبوع الماضي أن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ سينضم لمعسكر منتخب إنجلترا رغم إصابته في الكاحل.

وأوضح التقرير أن كين سيخضع لمزيد من الفحوصات في منتخب إنجلترا بعد الإصابة التي تجددت في لقاء دارمشتات.

وإذا تبين أن الإصابة أكثر خطورة، فلن يلعب كين مع منتخب إنجلترا، وهو ما حدث بالفعل.

وقتها علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على الوضع قائلا: "ننسق مع منتخب إنجلترا بشأن حالة كين، وهاري لن يخاطر".

وقاد كين بايرن ميونيخ لمواصلة نتائجه الكبيرة محليا حين حقق الفوز على دارمشتات بنتيجة 5-2 في الجولة 26 من الدوري الألماني.

ورفع البافاري رصيده لـ 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يواجه فرايبورج الأحد.

وأصبح كين أول لاعب يسجل 30 هدفا في الدوري الألماني والإنجليزي.

وكسر بعد نهاية الجولة 26 الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب في موسمه ا ولأول بالدوري الألماني برصيد 31 هدفا.

هاري كين بايرن ميونيخ
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