موندو ديبورتيفو: أراوخو يقترب من التجديد مع برشلونة

الإثنين، 25 مارس 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اقتراب رونالد أراوخو من تمديد تعاقده مع برشلونة.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

أراوخو يعد أحد أعمدة برشلونة الرئيسية في الجيل الحالي من اللاعبين والتفريط فيه أمر غي مطروح من برشلونة.

خوان لابورتا رئيس برشلونة يتواصل بشخص شخصي مع أراوخو للتفاوض معه حول العقد الجديد وفقا لموندو ديبورتيفو.

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الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة كان قد رفض عرضا مقابل 90 مليون يورو من بايرن ميونيخ خلال شهر يناير الماضي للتعاقد مع أراوخو.

أراوخو كان قد تحدث عن تمديد العقد عقب مواجهة نابولي قائلا: "وقال أراوخو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مستقبلي يعتمد على النادي، الجميع يعرفون إنني سعيد في برشلونة وممتن لتشافي".

المداقع الأوروجوياني انضم لبرشلونة في 2018 قادما من بوستون ريفير.

ويلعب أراوخو مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2020.

في عام 2022 وقع أراوخو على عقد جديد مع برشلونة حتى عام 2026 وتم وضع شرط جزائي فيه مقابل مليار يورو.

برشلونة رونالد أراوخو
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