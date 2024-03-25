كرة يد - ديفيز: الصلاة أكثر ما أبهرني في مصر.. وصُمت من أجل الدوري

أعرب ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق الأهلي لكرة اليد عن انبهاره بالصلاة ورؤيته للاعبين يصلون سويا في مصر.

وتعاقد الأهلي مع الإسباني ديفيد ديفيز في أكتوبر 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وقال ديفيز عبر صفحة النادي الرسمية: "الشيء الذي أبهرني هنا هو الصلاة، في البداية كنت أرى 3 أو 4 لاعبين يصلون سويا عند دخولنا الملعب، ولكن أحيانا أرى تقريبا 12 لاعبا يصلون سويا".

وتابع "أيضا عندما نذهب لخوض مباريات خارجية كنت أشاهد لاعبينا تصلي مع الفريق الآخر تقريبا 20 شخصا وبالنسبة لي كان هذا مذهلا ويعجبني كثيرا".

وأضاف "في رمضان أرى خسارة اللاعبين للوزن وهذا يعني أنهم يأخذون الصيام بجدية وهذا مفاجأة بالنسبة لي".

وكشف ديفيز مازحا "خلال شهر رمضان من العام الماضي كنا نلعب نهائي الدوري، ولي صديق من مصر ليس من النادي قال لي إذا صُمت ستفوز بالدوري، وبالطبع فعلت ذلك وبالفعل حققنا اللقب".

وواصل "لم أكن قد جربت الصيام من قبل، ولكن صيام يوم واحد ليس بالأمر الصعب".

أما عن الحديث باللغة العربية فقال: "كلمة (ربنا يخليك) هي الكلمة العربية المفضلة لي".

واختتم ديفيز تصريحات بالحديث عن الأكل في مصر "أحب التومية وبابا غنوج والسمك والجمبري والأرز البني الذي يقدم بجانبه".

ويستعد الأهلي لخوض منافستي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في أبريل المقبل بالجزائر.

وكان الأهلي قد حصد لقب السوبر الإفريقي في نسخته الماضية وشارك في كأس العالم للأندية.