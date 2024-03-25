انضمام أشلي كول لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي انضمام أشلي كول لقاعة مشاهير الدوري.

وأصبح أشلي كول أول لاعب ينضم للقائمة خلال عام 2024.

صاحب الـ 43 عاما لعب في الدوري الإنجليزي بصفوف أرسنال وكريستال بالاس وتشيلسي.

وتوج كول خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي 3 مرات بواقع مرتين مع أرسنال ومرة مع تشيلسي.

وشارك كول في 384 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 39 آخرين.

156 مباراة شارك فيهم كول مع أرسنال بالدوري الإنجليزي، بينما لعب 228 مباراة بقميص تشيلسي.

وأنهى أشلي كول مسيرته في عام 2019 بقميص دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأصبح كول رابع لاعب من تشيلسي ينضم لقاعة المشاهير بعد بيتر تشيك وفرانك لامبارد وديديه دروجبا والثاني من أرسنال عقب توني آدامز وبيتر تشيك أيضا.