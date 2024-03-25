يانج أفريكانز لـ في الجول: حققنا تعاونا رائعا مع منتخب تنزانيا قبل المواجهات القارية

كشف أندري متين الرئيس التنفيذي لنادي يانج أفريكانز التنزاني أن قرار عودة لاعبي فريقه من معسكر منتخب البلاد مبكرا جاء بعد طلب من النادي.

وكشفت صحيفة "The Citizen" التنزانية في وقت سابق عن السماح لثمانية من لاعبي سيمبا ويانج أفريكانز بترك المعسكر والعودة لأنديتهم.

وقال أندري متين الرئيس التنفيذي لنادي يانج أفريكانز لـ FilGoal.com: "قرار عودة لاعبي يانج أفريكانز من منتخب تنزانيا بناءً على طلبنا، وهذا التعاون رائع من منتخب تنزانيا".

وأضاف "لم نجد أي اعتراض من المدير الفني أو المسؤولين في منتخب تنزانيا على عودة اللاعبين لنادي يانج أفريكانز قبل لقاء صنداونز".

وأتم حول مواجهة صن داونز "يجب أن نفكر في مباراة الذهاب، فرصنا دائما ما تكون جيدة عندما نلعب على أرضنا، وسنفوز".

ويلعب منتخب تنزانيا خلال فترة التوقف الدولي مباراتين في أذربيجان ضمن مباريات سلسلة فيفا.

وأشار التقرير إلى أن القرار يأتي من أجل استعداد سيمبا ويانج أفريكانز لمواجهة كل من الأهلي وصنداونز على الترتيب.

وصرح حميد موروكو المدير الفني لمنتخب تنزانيا بأن السماح للاعبي سيمبا ويانج أفريكانز بالعودة إلى أنديتهم بسبب المواجهات الهامة في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراتان ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع النهائي.

ولعب منتخب تنزانيا أمام بلغاريا يوم الجمعة وخسر بهدف دون مقابل.

ويلعب المنتخب التنزاني مباراته المقبلة أمام منغوليا عصر الإثنين.