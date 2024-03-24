بعد إصابته ضد البرازيل.. ووكر: سأعود في أسرع وقت ممكن

الأحد، 24 مارس 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

جواكيم مايلي وكايل ووكر - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

يأمل كايل ووكر مدافع منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي عدم الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي ضربته خلال لقاء البرازيل الودي.

وتعرض مدافع مانشستر سيتي للإصابة في الدقيقة 20 من مباراة إنجلترا الودية ضد البرازيل وتم استبداله.

وقال ووكر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "من المحبط الخروج مصابًا في مباراة البرازيل خاصة بعدما ارتديت قيادة الفريق. شرف عظيم حقا".

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وأضاف "أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، وسأعود في أسرع وقت ممكن".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ولا يعلم ووكر مصيره من مباراة بلجيكا الودية يوم الثلاثاء المقبل إلى الآن، فقد أوضح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن الساعات المقبلة ستظهر طبيعة إصابة مدافعه.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز: "لقد شعر كايل ووكر بشيء ما في ساقه، سيتعين علينا تقييم الإصابة خلال اليومين المقبلين".

وأضاف "ووكر ليس اللاعب الذي يتعرض للإصابات كثيرًا، لذلك فهو لا يعلم مدى قوة إصابته".

وحقق منتخب البرازيل فوزا وديا على إنجلترا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي.

المباراة كانت هي الأولى للبرازيل تحت قيادة دوريفال جونيور المدرب الجديد للفريق.

الفوز هو الأول لمنتخب البرازيل على إنجلترا في ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 1997.

وسيلعب منتخب إنجلترا مباراته الودية المقبلة ضد بلجيكا يوم 26 مارس المقبل على ملعب ويمبلي أيضا.

بينما سيذهب منتخب البرازيل لمواجهة إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو في اليوم نفسه.

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