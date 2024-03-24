"تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه" الأهلي يعلن جراحة ناجحة لـ إمام عاشور

الأحد، 24 مارس 2024 - 15:16

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه إمام عاشور لجراحة ناجحة في الكتف.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان عاشور قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي إن الجراحة تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب والتي سيتم تحديدها على ضوء البرنامج التأهيلي الذي سينتظم فيه خلال الأيام المقبلة.

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وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في لقاء شهد إصابة إمام عاشور في الكتف.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة إصابة اللاعب بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تشخيص إصابة إمام عاشور من أطباء النادي أثبت وجود خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وأوضح "إمام سيُجري جراحة لتثبيت العظام، غدا الأحد في العاشرة صباحا، ومدة الغياب المتوقعة شهرين".

وخرج إمام مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.

إمام عاشور الأهلي
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