الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا.

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته:

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف.

وسيستكمل اللاعب الأشعة غدا ، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب و تحديد حاجته لجراحة من عدمها.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

وخرج إمام مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.