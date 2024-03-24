استعدادا لمواجهتي الأهلي وصنداونز.. منتخب تنزانيا يترك لاعبي سيمبا ويانج أفريكانز

سمح منتخب تنزانيا لثمانية لاعبين بترك معسكر الفريق والعودة لأنديتهم بسبب دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب منتخب تنزانيا خلال فترة التوقف الدولي مباراتين في أذربيجان ضمن مباريات سلسلة فيفا.

وكشفت صحيفة The Citizen التنزانية عن السماح لثمانية من لاعبي سيمبا ويانج أفريكانز بترك المعسكر والعودة لأنديتهم.

وأشار التقرير إلى أن القرار يأتي من أجل استعداد سيمبا ويانج أفريكانز لمواجهة كل من الأهلي وصنداونز على الترتيب.

وتقام المباراتان ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع النهائي.

ولعب منتخب تنزانيا أمام بلغاريا يوم الجمعة وخسر بهدف دون مقابل.

ويلعب المنتخب التنزاني مباراته المقبلة أمام منغوليا عصر غدا الإثنين.

وصرح حميد موروكو المدير الفني لمنتخب تنزانيا بأن السماح للاعبي سيمبا ويانج أفريكانز بالعودة إلى أنديتهم بسبب المواجهات الهامة في دوري أبطال إفريقيا.