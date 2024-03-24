ساوثجيت يتحدث عن إصابة ووكر

أوضح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن الساعات المقبلة ستظهر طبيعة إصابة مدافعه كايل ووكر.

وتعرض مدافع مانشستر سيتي للإصابة في الدقيقة الـ 20 من مباراة إنجلترا الودية ضد البرازيل ويتم استبداله.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز: "لقد شعر كايل ووكر بشيء ما في ساقه، سيتعين علينا تقييم الإصابة خلال اليومين المقبلين".

وأضاف "ووكر ليس اللاعب الذي يتعرض للإصابات كثيرًا، لذلك فهو لا يعلم مدى قوة إصابته".

وحقق منتخب البرازيل فوزا وديا على إنجلترا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي.

المباراة كانت هي الأولى للبرازيل تحت قيادة دوريفال جونيور المدرب الجديد للفريق.

الفوز هو الأول لمنتخب البرازيل على إنجلترا في ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 1997.

وسيلعب منتخب إنجلترا مباراته الودية المقبلة ضد بلجيكا يوم 26 مارس المقبل على ملعب ويمبلي أيضا.

بينما سيذهب منتخب البرازيل لمواجهة إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو في اليوم نفسه.

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