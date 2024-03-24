الوحيشي: أهدرنا أهدافا وكرواتيا لم تفعل أي شيء.. وكنا نستحق الانتصار

شدد منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه أهدر أهدافا وليس مجرد فرص خطيرة ضد كرواتيا.

وفاز منتخب كرواتيا على منافسه تونس 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية.

وقال الوحيشي لقناة أون تايم سبورتس 1: "مشكلتنا تكمن في تضييع الفرص في الشوط الأول والثاني وفي رأيي تلك الفرص تعتبر أهدافا، كنا نريد الفوز".

وأكمل "كرواتيا لم تفعل أي شيء سوى الاستحواذ على الكرة، ونحن فعلنا كل شيء دفاعيا وهجوميا، معجب بالعقلية التي ظهرنا بها وكنا يد واحدة".

وتابع "هذه هي كرة القدم وكنا نستحق الانتصار، كنا أخطر من كرواتيا، رسالتي للاعبين كانت أن نجعل الجمهور سعيد وراضي بمستوانا وأعتقد أن الشعب التونسي سعيد للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر اللاعبين لأنهم طبقوا التكتيك وهذه أشياء إيجابية، كنت أثق في تقديمهم أداء جيد، ونريد فتح صفحة جديدة مع الشعب التونسي بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية".

وخرج منتخب تونس من كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات بعد احتلال المركز الأخير في مجموعتها.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للوحيشي خلفا لجلال القادري.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع مصر في المباراة النهائية من كأس عاصمة مصر الودية.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس عاصمة مصر الودية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية.