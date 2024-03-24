باللغة العربية.. داليتش: "شكرا" للجماهير على دعمنا.. و"الحمد لله" على الفوز

وجه زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا الشكر باللغة العربية للجماهير المصرية على دعم فريقه وخاصة نجم الفريق لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وفاز منتخب كرواتيا على منافسه تونس 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية.

وقال داليتش لقناة أون تايم سبورتس 1: "شكرا للجماهير على دعمنا خاصة مودريتش".

وأضاف "لم يلعب مودريتش المباراة كاملة لأنني أريد الحفاظ على اللاعبين الأساسيين وأرى أن لا توجد ضرورة لإشراكه في المباراة كاملة".

وأكمل "كانت مباراة صعبة والفريق كان متماسكا، واستغل منتخب تونس المساحات التي كنا نتركها عن طريق المرتدات السريعة، لكن الحمد لله على الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "البطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وكنت أملك الثقة في قدرتنا على الانتصار، الحمد لله على الفوز، وسنزور الأهرامات".

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع مصر في المباراة النهائية من كأس عاصمة مصر الودية.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس عاصمة مصر الودية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية.