الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف

السبت، 23 مارس 2024 - 22:48

كتب : أحمد الخولي

إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي إجراء إمام عاشور لاعب الفريق جراحة بعد عرضه على كبار المتخصصين في إصابات الكتف.

وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في لقاء شهد إصابة إمام عاشور في الكتف.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة إصابة اللاعب بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف. (طالع التفاصيل)

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وأعلن النادي الأهلي خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غد الأحد، كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور ستتحدد في ضوء العملية المقررة.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تشخيص إصابة إمام عاشور من أطباء النادي أثبت وجود خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وأوضح "إمام سيُجري جراحة لتثبيت العظام، غدا الأحد في العاشرة صباحا، ومدة الغياب المتوقعة شهرين".

وخرج إمام مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.

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