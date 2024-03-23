على خطى دياز.. لاعب إنجلترا السابق يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية

قرر أكسيل توانزيبي لاعب إيبسويتش تاون تغيير منتخب بلاده من إنجلترا وتمثيل الكونغو الديمقراطية.

ولعب توانزيبي مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما ولم يمثل المنتخب الأول.

وتمكن سيباستيان دي سابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية من إقناع زميل الدولي المصري سام مرسي في إيبسويتش.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الـ16.

ويأتي ذلك على غرار براهيم دياز لاعب ريال مدريد الذي قرر تمثيل منتخب المغرب بدلا من إسبانيا.

ولعب دياز مع المغرب أول مباراة له ضد أنجولا وفاز منتخب المغرب بهدف دون رد في اللقاء الودي.

وقال دياز في أول تصريحاته عند وصوله: "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في المغرب".

وأضاف "أود أن أشكر الملك على الدعم والحب والعاطفة الذين قدمهم لي".

وأوضح "كرة القدم تملك دعما كبيرا هنا، وأنا ممتن لكل من أتى لاستقبالي وكل هذا الحب".

واختتم "سيكون شرفًا لي أن أرتدي قميص منتخب المغرب وأريد أن أجعل الشعب فخورا".