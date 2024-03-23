على خطى دياز.. لاعب إنجلترا السابق يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية

السبت، 23 مارس 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

أكسيل توانزيبي وسيباستيان دي سابر

قرر أكسيل توانزيبي لاعب إيبسويتش تاون تغيير منتخب بلاده من إنجلترا وتمثيل الكونغو الديمقراطية.

ولعب توانزيبي مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما ولم يمثل المنتخب الأول.

وتمكن سيباستيان دي سابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية من إقناع زميل الدولي المصري سام مرسي في إيبسويتش.

أخبار متعلقة:
في فوز ودي على سلوفاكيا.. منتخب النمسا يسجل الهدف الدولي الأسرع في التاريخ

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الـ16.

ويأتي ذلك على غرار براهيم دياز لاعب ريال مدريد الذي قرر تمثيل منتخب المغرب بدلا من إسبانيا.

ولعب دياز مع المغرب أول مباراة له ضد أنجولا وفاز منتخب المغرب بهدف دون رد في اللقاء الودي.

وقال دياز في أول تصريحاته عند وصوله: "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في المغرب".

وأضاف "أود أن أشكر الملك على الدعم والحب والعاطفة الذين قدمهم لي".

وأوضح "كرة القدم تملك دعما كبيرا هنا، وأنا ممتن لكل من أتى لاستقبالي وكل هذا الحب".

واختتم "سيكون شرفًا لي أن أرتدي قميص منتخب المغرب وأريد أن أجعل الشعب فخورا".

إنجلترا الكونغو الديمقراطية توانزيبي كأس الأمم الإفريقية 2023 دي سابر
نرشح لكم
مباشر كأس عاصمة مصر - تونس (0)-(0) كرواتيا.. بداية الشوط الثاني التشكيل - ثنائي الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا وفد الهلال السوداني يزور الأهلي ويقدم العزاء في العامري فاروق تقرير مغربي: كيروش وموسيماني مرشحان لتدريب الوداد المغرب يحسم الجدل حول تعارض موعد أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية الركراكي: دياز أوفى بوعده.. وسيكسب قلوب المغاربة بعدما فضلنا على إسبانيا لاعب نيس يلحق بـ بن ناصر خارج معسكر الجزائر كأس عاصمة مصر - بعد إكمال علاجه في ألمانيا.. إلياس سعد يلتحق بمعسكر منتخب تونس
أخر الأخبار
الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف 25 دقيقة | الدوري المصري
على خطى دياز.. لاعب إنجلترا السابق يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موعد جراحة إمام عاشور.. ومدة الغياب المتوقعة 48 دقيقة | منتخب مصر
في فوز ودي على سلوفاكيا.. منتخب النمسا يسجل الهدف الدولي الأسرع في التاريخ 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس غرب آسيا - مصر الأولمبي (1)-(1) أستراليا.. بداية الشوط الثاني ساعة | منتخب مصر
مباشر ودي - فرنسا (0)-(2) ألمانيا.. جوووول في بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس عاصمة مصر - تونس (0)-(0) كرواتيا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
لابورتا: تلقينا عرضا مجنونا لـ لامين جمال.. وهذا قرارنا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت