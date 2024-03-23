مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موعد جراحة إمام عاشور.. ومدة الغياب المتوقعة

أوضح مصدر من الأهلي موعد إجراء إمام عاشور الجراحة بعد إصابته خلال مواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في لقاء شهد إصابة إمام عاشور في الكتف.

وأعلن اتحاد الكرة إصابة اللاعب بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تشخيص إصابة إمام عاشور من أطباء النادي أثبت وجود خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وأوضح "إمام سيُجري جراحة لتثبيت العظام، غدا الأحد في العاشرة صباحا، ومدة الغياب المتوقعة شهرين".

وخرج إمام مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهد اللقاء ارتداء محمد أبو جبل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في ظل غياب محمد صلاح وجلوس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه بعد 4 مباريات اهتزت فيها خلال أمم إفريقيا 2023، ومنذ الفوز الودي على تنزانيا 2-0 في يناير الماضي.