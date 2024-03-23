انتهت كأس عاصمة مصر - تونس (0)-(0) كرواتيا.. انتصار رجال زلاتكو بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ضد منافسه كرواتيا في المباراة اليت تجمعهما في دور نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية.

ويجلس حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك بالإضافة إلى معتز زدام لاعب المصري على مقاعد البدلاء.

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انتصار كرواتيا 5-4 بركلات الترجيح

أسامة حدادي يهدر

بازاليتش يسجل

الجزيري يهدر الركلة الحاسمة

يورانوفيتش يهدر

سيف الله الطيف يسجل

بازاليتش يسجل الرابعة

حمزة جلاصي يهدر الركلة الرابعة

ماير يسجل الركلة الثالثة

عبدي يسجل

بيتكوفيتش يسجل

عيسى العيدوني يسجل الركلة الثالثة

كراماريتش يسجل الركلة الثانية لكرواتيا

محمد علي رمضان يسجل الركلة الثانية

أيمن دحمان يتصدى لركلة جزاء فلاسيتش

انتهاء المباراة بالتعادل والانتقال إلى ركلات الترجيح

ق 90+2: بازاليتش يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى بن سعيد على مرتين.

ق 88: دخول سيف الدين الجزيري بدلا من إلياس عاشوري.

ق 80: رأسية خطيرة من سيف الله لطيف من داخل منطقة الجزاء ولكن علت المرمى.

ق 58: خروج مودريتش

ق 56: رأسية من أندري كراماريتش وتصدى لها بشير بن سعيد حارس مرمى تونس بشكل رائع.

بداية الشوط الثاني

استراحة

حمزة جيلاسي يسجل هدف لمنتخب تونس في مرمى كرواتيا.. لكن الحكم يعود للـ VAR ويلغي الهدف ✋✋#كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/NRGiGSpJvc — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 23, 2024

ق 33: الحكم يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 31: جووووول حمزة الجلاصي من رأسية بعد عرضية من ضربة حرة.

ق 25: علي عبدي يهدر فرصة بغرابة من داخل منطقة الجزاء بعدما كان وحيدا وسدد الكرة أعلى المرمى.

سيطرة كرواتية على مجريات المباراة دون إحداث خطورة على مرمى تونس، واعتماد نسور قرطاج على المرتدات السريعة

بداية المباراة