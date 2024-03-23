التشكيل - ثنائي الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا

السبت، 23 مارس 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

أعلن منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه كرواتيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور قبل النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

ويأتي ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى معتز زدام لاعب المصري.

وأتى التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ديلان برون – أسامة حدادي – حمزة جلاسي – علي عبدي – وجدي كشريدة

خط الوسط: نادر غندري – محمد بن رمضان – عيسى العيدوني

خط الهجوم: حمزة رفيعة – إلياس عاشوري

وعلى الجانب الآخر أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه الأساسي.

ويبدأ لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بشكل أساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسكو جفارديول – يوسيب يورانوفيتش – بورنا سوسا – مارتن إيرليتش

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – مارسيلو بروزوفيتش – ماريو باساليتش – لوكا مودريتش

خط الهجوم: لوكا إيفانوسيتش – أندري كراماريتش

تونس مودريتش كرواتيا المثلوثي كأس عاصمة مصر الودية
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