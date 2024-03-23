التشكيل – بيلينجهام أساسي مع إنجلترا.. وثنائي ريال مدريد في هجوم البرازيل

يقود جود بيلينجهام هجوم منتخب بلاده إنجلترا في مواجهة البرازيل.

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ويلعب منتخب إنجلترا ضد البرازيل في المباراة الودية التي تجمعهما على ملعب ويمبلي في لندن.

ويغيب هاري كين قائد ومهاجم منتخب إنجلترا عن المباراة بعدما تعرض للإصابة مع فريقه بايرن ميونيخ.

ويشارك بدلا منه أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – بين تشيلويل

الوسط: فيل فودين – كونور كالاجاير – ديكلان رايس

الهجوم: جود بيلينجهام – أولي واتكينز – أنتوني جوردن

بينما جاء تشكيل البرازيل الذي يعتمد عليه دوريفال جونيور كالآتي:

المرمى: بينتو

الدفاع: دانيلو – فابريسيو برونو - بيرالدو – فينديل

الوسط: برونو جيماريش – جواو جوميز – لوكاس باكيتاس

الهجوم: رافينيا – رودريجو – فينيسيوس جونيو