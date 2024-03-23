تقرير برازيلي: مانشستر يونايتد كان يستهدف ضم ويليان في الصيف الماضي

كشف تقرير صحفي برازيلي عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابقة في التعاقد مع ويليان لاعب فولام الحالي.

وذكر موقع PL Brasil أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم ويليان في الصيف الماضي لتدعيم صفوف الفريق.

وذلك خلال الفترة الذي كان فيها لاعبا حرا قبل تجديد تعاقده مع فولام.

وأشار الموقع إلى أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تواصل بشكل شخصي مع ويليان في الصيف الماضي من أجل الحديث معه عن إمكانية ضمه.

وبسبب عدم تأكد ويليان من إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد فضل اللاعب البرازيلي تجديد تعاقده مع ناديه فولام.

خاصة وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة مع فولام وتحت قيادة المدرب ماركو سيلفا.

وبدأ ويليان مسيرته في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي الذي حققه معه العديد من الألقاب أهمها الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

ثم انتقل إلى أرسنال لمدة موسم قبل أن يعود إلى البرازيل ويلعب مع نادي كورنثيانز، ومرة أخرى يعود إلى إنجلترا عبر بوابة فولام.