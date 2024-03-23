تشيلسي يحاول التغلب على 3 إصابات بدنية قبل مواجهة بيرنلي

تحوم الشكوك حول جاهزية 3 لاعبين من تشيلسي قبل مواجهة بيرنلي المقبلة في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

كول بالمر النادي : تشيلسي تشيلسي

ويعاني كول بالمر لاعب تشيلسي من إصابة بدنية تم استبعاده بسببها من مباراة إنجلترا والبرازيل المقرر لها اليوم السبت.

ورغم ذلك يستمر كول بالمر في معسكر منتخب إنجلترا استعدادا للمباراة المقبلة ضد بلجيكا وفي محاولة من الجهاز الطبي الإنجليزي لتجهيزه.

كما خرج مانو جوستو ظهير أيستر تشيلسي من قائمة منتخب فرنسا الأولمبي للإصابة بسبب المرض وعاد إلى إنجلترا.

وحتى الآن لم يتم حسم موقفه من اللحاق بمواجهة بيرنلي في الدوري.

وغادر أيضا كارني تشوكويميكا معسكر منتخب إنجلترا تحت 21 سنة بسبب بعدما تعرض لكدمة في التدريبات.

ويعول ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي على بالمر وجوستو في تشكيل فريقه الأساسي، كما يشارك تشوكويميكا كبديل بشكل منتظم منذ تعافيه من الإصابة.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 27 مباراة.