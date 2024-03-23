ثلاثة أندية تتنافس على ضم مهاجم أرسنال

أصبح إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجاري.

إدوارد نيكيتاه النادي : أرسنال أرسنال

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن نكيتياه يحظى باهتمام 3 أندية إنجليزية تسعى لضمه في الموسم المقبل.

وهذه الأندية هي ولفرهامبتون وكريستال بالاس وبرينتفورد.

ويعول نادي ولفرهامبتون على بيع مهاجمه فابيو سيلفا في الصيف المقبل ومن ثم ضم نكيتياه ليكون بديلا له.

كذلك برينتفورد الذي يقترب من بيع نجمه إيفان توني في الصيف المقبل، لذلك يرغب في ضم نكيتياه لتعويضه.

وأصبح نكيتياه خارج حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وذلك في ظل وجود الثلاثي جابريال جيسيوس وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد.

ولم يسجل نكيتياه البالغ من العمر 24 عاما أكثر من 5 أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وانضم نكيتياه لصفوف أرسنال في عام 2015 وشارك مع الفريق في 164 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 38 هدفا.

وفي الموسم الجاري لعب 13 مباراة بشكل أساسي و20 مباراة كبديل، كما ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في مباراة ودية ضد أستراليا.