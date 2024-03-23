ثلاثة أندية تتنافس على ضم مهاجم أرسنال

السبت، 23 مارس 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

احتفال ويليام ساليبا - أرسنال ضد بيرنلي

أصبح إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن نكيتياه يحظى باهتمام 3 أندية إنجليزية تسعى لضمه في الموسم المقبل.

وهذه الأندية هي ولفرهامبتون وكريستال بالاس وبرينتفورد.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يستعيد ليساندرو مارتينيز أمام برينتفورد الغردقة تستضيف 3 فعاليات عالمية ضمن بطولة الألعاب المائية

ويعول نادي ولفرهامبتون على بيع مهاجمه فابيو سيلفا في الصيف المقبل ومن ثم ضم نكيتياه ليكون بديلا له.

كذلك برينتفورد الذي يقترب من بيع نجمه إيفان توني في الصيف المقبل، لذلك يرغب في ضم نكيتياه لتعويضه.

وأصبح نكيتياه خارج حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وذلك في ظل وجود الثلاثي جابريال جيسيوس وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد.

ولم يسجل نكيتياه البالغ من العمر 24 عاما أكثر من 5 أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وانضم نكيتياه لصفوف أرسنال في عام 2015 وشارك مع الفريق في 164 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 38 هدفا.

وفي الموسم الجاري لعب 13 مباراة بشكل أساسي و20 مباراة كبديل، كما ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في مباراة ودية ضد أستراليا.

نكيتياه أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير: مانشستر يونايتد يستعيد ليساندرو مارتينيز أمام برينتفورد سبورت: صراع عمالقة إنجلترا على ضحية مبابي.. وموقف ريال مدريد استغلالا لرحيل كلوب.. ريال مدريد يستعد لاقتناص أرنولد سكاي: ريال مدريد يراقب موقف تجديد عقد أرنولد مع ليفربول هالاند يكشف أخبارا سارة لـ جوارديولا بعد أنباء إصابته مدير فلومينينسي: حلمنا التعاقد مع سيلفا.. الرئيس يتحدث معه كل أسبوع رابطة الدوري الإنجليزي تدين ليستر سيتي ساكا يغادر معسكر إنجلترا
أخر الأخبار
وفد الهلال السوداني يزور الأهلي ويقدم العزاء في العامري فاروق 19 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - منتخب مصر للسيدات يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على تونس 32 دقيقة | كرة طائرة
ثلاثة أندية تتنافس على ضم مهاجم أرسنال 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشستر يونايتد يستعيد ليساندرو مارتينيز أمام برينتفورد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم حسن يعدد مكاسب الفوز على نيوزيلندا.. ويوجه رسالة لـ إمام عاشور ساعة | منتخب مصر
الغردقة تستضيف 3 فعاليات عالمية ضمن بطولة الألعاب المائية ساعة | رياضات أخرى
تأكيدا لـ في الجول.. طاقم تحكيم مصري يقود مباراة تونس وكرواتيا ساعة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: كيروش وموسيماني مرشحان لتدريب الوداد ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت