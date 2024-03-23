تقرير: مانشستر يونايتد يستعيد ليساندرو مارتينيز أمام برينتفورد

السبت، 23 مارس 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز

اقترب ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد من العودة للمشاركة مع فريقه من جديد بعدما يتعافى من الإصابة بشكل كامل.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن ليساندرو سيعود إلى إنجلترا اليوم السبت، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده الأرجنتين.

وتواجد مارتينيز في معسكر الأرجنتين للخضوع للعلاج هناك بعدما انضم للمنتخب رغم إصابته.

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وتشير الصحيفة إلى أن مارتينيز سيواصل التأهيل لمدة أسبوع كامل قبل أن يصبح متاحا للمشاركة مع مانشستر يونايتد بداية من يوم السبت المقبل.

وغاب ليساندرو مارتينيز عن مانشستر يونايتد في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، كما غاب أمام كل من نوتينجهام فورست وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض مارتينيز للإصابة بالتواء في الركبة خلال مباراة وست هام يونايتد في الدوري.

ويلعب مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل ضد برينتفورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

ليساندرو مارتينيز الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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