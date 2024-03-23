إبراهيم حسن يعدد مكاسب الفوز على نيوزيلندا.. ويوجه رسالة لـ إمام عاشور

السبت، 23 مارس 2024 - 15:57

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم حسن - محمد هاني

عدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مكاسب الفراعنة عقب الفوز على نيوزيلندا في المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد ضمن نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات نقلها حساب اتحاد الكرة: "العديد من النجاحات تحققت خلال مباراة نيوزيلندا أهمها إسعاد الجماهير، إلى جانب أن التاريخ سيذكر هذا اللقاء خاصة أنه الأول علي ملعب مصر بالعاصمة الإدارية، أيضا هذا أول فوز للجهاز في أول مهمة تحت قيادة حسام حسن:,

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وأضاف "الجهاز الفني درس فريق نيوزيلندا بشكل جيد وتم إيقاف خطورة لعبهم و وصلنا أكثر من مرة لمرماهم و لكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز أكثر من هدف".

وتابع "محمد هاني من اللاعبين الكبار و ظهر بمستوى رائع خلال مباراة نيوزيلندا وبحكم خبرتي وجهت له بعض النصائح وهذا أمر طبيعي، والقادم سيكون أفضل للجميع".

وأتم "أتمنى الشفاء لامام عاشور وعودته سريعا للملاعب خاصة أنه من اللاعبين الكبار و المؤثرين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة".

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال مواجهة مصر ونيوزيلندا توجه على أثرها إلى المستشفى. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب مصر لنهائي كأس عاصمة مصر وفي انتظار هوية منافسه بين تونس وكرواتيا.

وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0 على نيوزيلندا في أولى مباريات البطولة تحت قيادة حسام حسن في اللقاء الذي أقيم على استاد عاصمة مصر.

وينتظر العميد هوية منافسه والتي ستتحدد السبت في مواجهة تجمع تونس وكرواتيا على استاد القاهرة.

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