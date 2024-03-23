حسام حسن: جاهزون للمباراة النهائية.. والفوز يأتي من الروح

السبت، 23 مارس 2024 - 14:18

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - منتخب مصر

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على جاهزية فريقه لخوض المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كرواتيا وتونس لمواجهته في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال حسام حسن في تصريحات نقلها حساب اتحاد الكرة: "سعيد بالفوز الذي تحقق أمام نيوزيلندا و إسعاد الجماهير. أشكر الدولة المصرية على هذا الصرح والاستاد العظيم".

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وأضاف "تمسكت بالمشاركة في البطولة الحالية على الرغم من تولي المهمة قبلها بفترة قصيرة، لأنها أفضل استعداد لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا في الجولتين الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وواصل "البطولة مهمة أيضا من أجل الانسجام و تعود اللاعبين على طرق اللعب. مباراة نيوزيلندا كانت تجربة قوية أمام فريق قوي و منظم و يمتلك لاعبيه قدرات بدنية عالية ، ولكن لاعبو المنتخب كانوا رجال و ظهروا بمستوى جيد و نجحنا في تحقيق الفوز".

وشدد" أوجه الشكر لجميع اللاعبين علي روحهم خلال اللقاء بداية من الاحتياطيين أو من كانوا خارج القائمة و الالتزام من اللاعبين الكبار المتواجدين علي الدكة وهذه هي الروح المطلوبة وأن الفوز يأتي من غرفة الملابس و الروح الموجودة بها".

وأتم "مباراة النهائي ستكون قوية وصعبة ولكننا جاهزون. بدأنا التحضير من الآن للمباراة النهائية ونلعب دائما للفوز".

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 بفضل هدف مصطفى محمد في المباراة الرسمية الأولى على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

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