لابورتا: ما يفعله ريال مدريد مخزي.. والاتفاق المادي يحسم مصير ثنائي أتليتكو وسيتي

السبت، 23 مارس 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - السوبر الإسباني

أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن غضبه الشديد من هجوم قناة غريمه ريال مدريد التلفزيونية على الحكام.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد يوم 21 أبريل المقبل في مباراة مرتقبة بالدوري الإسباني.

وقال لابورتا عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما يفعله تلفزيون ريال مدريد ضد الحكام أمر مخزي، أعتقد أنه يجب على المسؤولين التدخل لأنهم يحاولون التأثير على الحكام كل أسبوع. لو فعلنا نحن ذلك لكانوا قاموا بتجريمنا ومعاقبتنا".

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وأضاف "لا توجد علاقة جيدة مع ريال مدريد. لقد طلبوا تمديد قضية نيجريرا ولن يجدوا شيئا لأنه لا يوجد شيء من الأساس". (طالع التفاصيل)

وعن تجديد عقد الهولندي فرينكي دي يونج أوضح "دي يونج سعيد معنا وآخر شيء يريده هو مغادرة برشلونة".

وواصل "إذا أراد شخص ما الرحيل، فلا يمكننا أن نخالف إرادته لكنني أعتقد أن الرغبة مشتركة في البقاء. الفرق التي تبحث عن الألقاب يجب أن تمر بفترة من التماسك".

Barcelona and Real Madrid drift apart without a solution | Marca

وعن استمرار الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو كشف "أتمنى استمرار جواو فيليكس وكانسيلو. خورخي مينديز يعمل على ذلك وهو يعرف رغبتنا في الاستمرار معهما. الأمر سيعتمد على المبالغ المطلوبة من أتليتكو وسيتي وما إذا كانت صفقات انتقال أو إعارة جديدة".

ويلعب جواو فيليكس في صفوف برشلونة معارا من أتلتيكو مدريد، فيما يلعب مواطنه كانسيلو معارا من مانشسستر سيتي.

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ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق أقل 8 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

ريال مدريد برشلونة
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