مؤتمر ناري من فلورينتينو بيريز ضد الاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني.. وتعليق على قضية نيجريرا

هاجم فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ورابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقد على هامش الجمعية العمومية للنادي.

بيريز علق أيضا على قضية نيجريرا واتهام برشلونة فيها واعتبار ريال مدريد متضررا منها.

وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي: "هذا النادي يطمح دائما إلى المزيد إنها طريقتنا في فهم الحياة ونحن على وشك اختتام الأعمال في سانتياجو برنابيو ولذلك أريد إرسال التحية لـ 5 آلاف عامل بناء الذين كانوا سببا في ذلك التحول، نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الملعب الذي سيجعلنا أقوى".

وتابع "هذا الموسم تعاقدنا مع جود بيلينجهام والذي يمتلك المقومات ليقون أسطورة في ريال مدريد كما تم التعاقد مع فران جارسيا وبراهيم دياز أحد أفضل اللاعبين في إيطاليا وأيضا أردا جولير أصغر لاعب يسجل لمنتخب تركيا، كما تعاقدنا مع كيبا أريزابالاجا الذي لعب أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي وسنحاول الحفاظ على أحلام البرنابيو حية".

واستمر "أريد أيضا أن أتذكر كريم بنزيمة، عزيزي كريم لن ننسى أبدا كرة القدم التي قدمتها، لقد كتبت التاريح لذلك النادي وأنت لاعب فريد من نوعه وغير قابل للتكرار وحاصل على الكرة الذهبية، شكرا لك".

وتحدث بيريز على الجانب الاقتصادي للنادي في السنوات الأخيرة قائلا: "الجميع يعرف أن موسمي 2019/2020 و2020/2021 امتازا بالوباء ولكننا أغلقنا السنة المالية بشكل إيجابي بسبب العمل الجاد وفي موسم 2021/2022 وعلى الرغم من تقليل عدد الحضور الجماهيري أيضا استمرينا بشكل إيجابي وفي العام الماضي وبسبب العمل في الملعب لم نتمكن من إحضار إدخال الكثير من الجماهير ولكننا حصلنا على عوائد 722 مليون يورو لنكون قد حققنا مكاسب تقدر بـ 13 مليون يورو.

وأكمل "كرة القدم تعاني من أزمة حقيقية وغير مسبوقة وإما نرد عليها أو لن تستمر بالشكل الذي نعرفه عليها الآن والمشكلة الرئيسية في المديرين الذين لا يفكرون في المشجعين ولهذا نحتاج "السوبر ليج" أكثر من أي وقت مضى والذي قد يقدم أفضل كرة قدم تخص الأندية على الإطلاق وأنا أطلب من هنا المزيد من قواعد اللعب المالي النظيف الذي لم تلتزم به بعض الأندية بدون أي عواقب".

وشدد "يعاني سوبر ليج من حملات تلاعب مستمرة، مما يظهر أننا نريد مغادرة المسابقات المحلية وهذا غير صحييح لأنها ستكون متوافقة وهدفه الوحيد هو تعزيز كرة القدم الأوروبية وبدون امتيازات أو استثناءات، ولكن على أساس الجدارة".

وأردف "في العام المقبل يتغير دوري أبطال أوروبا، نحو صيغة غير عادية وسخيفة، بدون معنى كروي بدون مباريات ذهابًا وإيابًا ومع المزيد من المباريات".

وأكمل "هم يهتمون فقط بمصالح أولئك الذين يحكمون هذا النظام. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدير كرة القدم دون شفافية ودون ابتكار، دون معرفة كيفية التعامل مع الرياضات المتنامية باستمرار، مثل كرة القدم الأمريكية والرياضات الإلكترونية، التي تجتذب الجمهور الأصغر سنا".

واستمر "كانت كوداك رائدة في التصوير الفوتوغرافي، لكنها أفلست لأنها لم تعرف كيفية التحديث كرة القدم لا تختلف عنهم. إذا لم تتقدم، فسوف يتفوقون عليك، هذا واضح وكل عام يصبح أكثر وضوحا."

وأضاف "يجب أن نجعل كرة القدم على التلفزيون أرخص، من غير المنطقي أن نتقاضى أكثر من 100 يورو ونجعل الناس يدفعون 10٪ من الحد الأدنى للأجور لمشاهدتها، إنه أمر سخيف ولا يفكرون في المشجعين. وفوق كل ذلك، من ذلك، أن تقدم في كل مرة "منتجًا أسوأ".

وشدد "هذا في أوروبا، لكن الأمر أكثر إثارة للقلق في إسبانيا، لن أتحدث عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي يمر بعملية تجديد أثق فيها لاستعادة هيبته وسمعتهجودة التحكيم وتقنية الفيديولا أحد يعرف من يرسم خطوط تقنية الفيديو أو الإطار الذي تم اختياره لها، هذا أمر ثابت ويثير الشكوك. أنا على ثقة من أن حكومة إسبانيا سوف تتحرك وتتبنى هذا القرار.

وكشف "رابطة الدوري الإسباني سعوا من خلال اتفاقية CVC إلى أخذ 11٪ من حقوقنا السمعية والبصرية لمدة نصف قرن دون أن نعرف، لقد اكتشفنا ذلك من خلال الصحافة ولأن الأشخاص الشرفاء أبلغونا بذلك، هذه العملية تعد عملا عظيما لمدير الرابطة ولكنها عار على كرة القدم، رفض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو، وأشرنا إلى أن هذا غير قانوني. وعلى الفور أجروا بعض التغييرات والتي أيضًا غير قانونية وأشرنا إليها على الرغم من عدم الترحيب بها."

وواصل "هل يبدو من الطبيعي لأي شخص أننا لسنا جزءًا من اللجنة المفوضة لليغا؟ أنهم لا يسمحون لنا بمعرفة ما يدفعه كل ناد مقابل مفاهيم أخرى لقد طالبنا بذلك وتم رفضنا، لا ينبغي على الليغا أن تخفي ما تدفعه لكل نادي مثلاً، إذا نظمت مباراة ودية أو وضعت شعارها على اللوحات الإعلانية وتفعل كل هذا دون شفافية ودون أن تقول كم تدفع لكل واحد عن كل شيء وعلى أي معايير".

وأتم "قضية نيجريرا في أيدي القضاء حاليا ويجب احترام قراراته لكن ليس من الطبيعي أن يتم دفع ما يقرب من 8 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام ولذلك تم اتهام برشلونة، ولذلك تقدمنا بطلب الموافقة على أن نكون الطرف المتضرر، إنها حالية خطيرة للغاية وهائلة".