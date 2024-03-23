استغلالا لرحيل كلوب.. ريال مدريد يستعد لاقتناص أرنولد

السبت، 23 مارس 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

احتفال أرنولد بهدفه القاتل لـ ليفربول ضد فولام

يستعد ريال مدريد لاستغلال رحيل يورجن كلوب مدرب ليفربول عن فريقه بنهاية الموسم وفقا لعدة تقارير صحفية.

ويسعى الميرينجي للتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عن مراقبة ريال مدريد لوضع أرنولد، بينما يرفض ليفربول حتى الآن البيع.

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وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف العام القادم 2025، مما سيوفر سعرا أفضل للفريق المشتري، أو على الأقل ورقة ضغط بإمكانية التوقيع المجاني في نهاية الموسم.

هذه ليست مشكلة ليفربول الوحيدة، فنفس الصيف سيشهد نهاية عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ويعتبر أرنولد أحد أبرز اكتشافات كلوب مع الفريق، حيث حوله من مركز صانع الألعاب إلى الظهير الأيمن.

وتوج أرنولد مع ليفربول بالدوري الإنجليزي 2020، ودوري أبطال أوروبا 2019، بالإضافة للسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في نفس العام، وثنائية كأس الاتحاد وكأس الرابطة في 2022.

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