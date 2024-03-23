ليكيب: سيجتمع مع لوريس.. جيرو في طريقه إلى الدوري الأمريكي

السبت، 23 مارس 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يستعد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لتوديع فريقه الحالي إيه سي ميلان.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن اللاعب سيتحد مع مواطنه وقائد منتخب فرنسا السابق هوجو لوريس في الدوري الأمريكي، تحديدا فريق لوس أنجلوس إف سي.

الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 56 هدفا، سيتحد مع لوريس الأكثر ظهورا مع الفريق ذاته بـ 145 مباراة.

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ويسير جيرو في ذلك الاتجاه بنهاية عقده في الصيف القادم.

وسبق لجيرو تحقيق لقب كأس العالم عام 2018 مع الديوك، إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية 2021.

أما على مستوى الأندية فقد حقق الدوري الفرنسي مع مونبلييه في 2012، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات بين أرسنال وتشيلسي.

وحقق أيضا الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2019 ودوري أبطال أوروبا 2021 مع البلوز أيضا، وتوج بالدوري الإيطالي مع ميلان في 2022.

وسجل جيرو 14 هدفا مع ميلان هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تكون يورو 2024 هي الظهور الأخير لجيرو -37 عاما- مع منتخب فرنسا.

أوليفييه جيرو منتخب فرنسا لوس أنجلوس هوجو لوريس ميلان
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