مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الفحص المبدئي بعد إصابة إمام عاشور

السبت، 23 مارس 2024 - 00:49

كتب : أحمد الخولي

إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

أوضح مصدر من الأهلي تفاصيل الفحص المبدئي لـ إمام عاشور بعد إصابته خلال لقاء منتخب مصر ضد نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 بفضل هدف مصطفى محمد.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الفحص المبدئي لإمام عاشور أثبت أن عظمة الترقوة سليمة بدون شرخ أو كسر".

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وأضاف "وسيتم استكمال فحوصات أخرى في الكتف بشكل أشمل لمعرفة الإصابة".

وخرج إمام مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تواصلنا فورا مع جهاز المنتخب عقب سقوط إمام عاشور وخروجه مصابا لمعرفة التشخيص المبدئي".

وأضاف "قررنا تحرك أحمد جاب الله طبيب الفريق للمستشفى التي نُقل لها اللاعب لمتابعة حالته بشكل مباشر".

وسقط إمام عاشور في الدقيقة 23 داخل منطقة الجزاء بعد تدخل عليه.

ولكن لاعب وسط الأهلي سقط على كتفه وأمسك به مباشرة وأشار للجهاز الطبي.

وفورا ظهر معه محمد أبو العلا طبيب المنتخب لاتخاذ الإجراءات الأولى.

وبالفعل خرج عاشور في الدقيقة 26 وحل حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بدلا منه.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح منتخب مصر وسجل منها مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 29.

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