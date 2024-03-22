انتهت كأس العاصمة - مصر (1)-(0) نيوزيلندا.. الفوز الأول للعميد

الجمعة، 22 مارس 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد ضد نيوزيلندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً على استاد مصر في العاصمة الإدارية في الاختبار الأول تحت قيادة حسام حسن.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

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كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+2: مشاركة محمد شكري ومصطفى فتحي بدلا من مرموش وحمدي.

ق 80: مشاركة محمد شريف ومحمد الشامي وأكرم توفيق بدلا تريزيجيه وأفشة ومصطفى محمد

ق 79: مروان عطية يطلق تصويبة صاروخية ترتطم بالقائم الأيمن

ق 76: تصويبة مصطفى محمد تمر أعلى العارضة بقليل

ق 69: العارضة تمنع التعادل من ركلة حرة مباشرة من ساربريت سينج

ق 62: تصويبة من مرموش تمر بعيدة عن القائم الأيسر لمرمى الضيوف

ق 52: بطاقة صفراء لتريزيجيه بسبب الاعتراض على قرار الحكم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تمريرة رائعة من أفشة لمحمد حمدي الذي أرسل عرضية لتريزيجيه لكن تسديدته تمر بجوار القائم.

ق 37: فرصة الهدف الثاني تضيع

ق 31: رأسية ماكس ماتا تمر أعلى العارضة

ق 29: جوووول مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من علامة الجزاء

ق 28: ركلة جزاااااء لمنتخب مصر لصالح إمام عاشور

ق 26: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمطالعة احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر

ق 25: خروج إمام عاشور ومشاركة حمدي فتحي

ق 22: مطالبات بركلة جزاء لإمام عاشور

بداية اللقاء

حسام حسن منتخب مصر نيوزيلندا كأس عاصمة مصر
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